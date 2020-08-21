ليبيا الان

العثور على جثث 3 شباب بعد تصفيتهم بوابل من الرصاص في صبراتة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت مصادر محلية بالعثور على جثث 3 شباب ملقاة على أحد شواطئ مدينة صبراتة التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة وتنتشر بها عناصر إرهابية موالية لداعش.

وقالت المصادر إن كلا من محمد علي البغلوش من مواليد أبريل 1999، وهاني يوسف البغلوش من مواليد فبراير 2000، ومن سكان مدينة الزاوية، تم اختطافهم أمس في أثناء تواجدهم في “بحر مليتة” من قبل مسلحين مجهولين قبل أن يتم العثور على جثثيهما صباحا على إثر تصفيتهما بوابل من الرصاص دون معرفة الأسباب والفاعلين.

وأشارت المصادر نفسها إلى تصفية الشاب أبوبكر ارحومة الشاطر، من مواليد 1993، ومن سكان منطقة رقدالين “طريق عسة” مساء أمس، وتم العثور أيضا على جثته على أحد شواطئ مدينة صبراتة.

الوسوم

الزاوية جثث صبراتة محمد علي البغلوش هاني يوسف البغلوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الي ملاوا بوفتات تونس – متاع الزيت –
    لكن كأنكم تريس راهو الرصاص فرغتوه في جيف الأجانب -و مردودة بعون الله تأخذوهم مكدسين في شاحنات –
    والرصاص من سلاح طرابلس الي في ليبيا – لازم تجي فيك بعون الله يعني لازم تحي فيك . وقولوا مية مية

    رد

  • قناصين طرابلس الليبية:
    22 أغسطس، 2020 الساعة 12:13 ص
    الي ماتوا جيف بوفتات تونس – متاع الزيت –المغشوش
    – لكن كأنكم تريس راهو الرصاص فرغتوه في جيف الأجانب العرايا -و مردودة بعون الله تأخذوهم مكدسين في شاحنات –
    والرصاص من سلاح طرابلس الي في ليبيا – لازم تجي فيك بعون الله يعني لازم تحي فيك . وقولوا مية مية

    رد