العثور على جثث 3 شباب بعد تصفيتهم بوابل من الرصاص في صبراتة

أفادت مصادر محلية بالعثور على جثث 3 شباب ملقاة على أحد شواطئ مدينة صبراتة التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة وتنتشر بها عناصر إرهابية موالية لداعش.

وقالت المصادر إن كلا من محمد علي البغلوش من مواليد أبريل 1999، وهاني يوسف البغلوش من مواليد فبراير 2000، ومن سكان مدينة الزاوية، تم اختطافهم أمس في أثناء تواجدهم في “بحر مليتة” من قبل مسلحين مجهولين قبل أن يتم العثور على جثثيهما صباحا على إثر تصفيتهما بوابل من الرصاص دون معرفة الأسباب والفاعلين.

وأشارت المصادر نفسها إلى تصفية الشاب أبوبكر ارحومة الشاطر، من مواليد 1993، ومن سكان منطقة رقدالين “طريق عسة” مساء أمس، وتم العثور أيضا على جثته على أحد شواطئ مدينة صبراتة.