شركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها عن انقطاع التيار.. بسبب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إخلاء مسؤوليتها عن أي انقطاعات بشبكة التوزيع نتيجة الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة في إدراج لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبو، إنها تعاني من الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية حيث تمت سرقة خط المشتل “2” من 30 سوق الثلاثاء المجرورة مسافة 2700 متر الذي يغذي عدد من المزارع بمنطقة ماجر بمدينة زليتن .

وأضافت الشركة أنها تخلي مسؤوليتها من حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربايية بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها جراء تلك الجرائم المتكررة، بشكل شبه يومي.