المسماري ينفي التعليق على إعلان وقف إطلاق النار

نفى الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إصداره أي بيانات أو تصريحات بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيانين وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، مع الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي دون التصرف فيها حتى التوصل إلى تسوية سياسية.

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وتعليقًا على نشر إحدى القنوات الفضائية تصريحًا منسوب له يفيد برفض القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، إعلان السراج وعقيلة ووصفه بـ«خيانة دماء الشهداء»، قال المسماري عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هذا الخبر مزور، وغير صحيح»، مؤكدًا أنه لم يصدر أي بيان أو تصريح منه إلى الآن.

ونال إعلان السراج وعقيلة ترحيبًا إقليميًّا ودوليًّا واسعًا، حيث أيدته مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر، وألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبرلمان العربي، والأردن، وأكدت دعمها الحل السياسي للأزمة في ليبيا.

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