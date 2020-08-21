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فوزي النويري: أي جهد يدعو إلى وقف القتال والحوار مرحب به ويجب دعمه

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إن «أى عمل أو جهد يدعو إلى وقف القتال والحوار هو بصيص أمل في إنهاء أزمتنا مرحب به ويحافظ عليه ويجب أن يُدعم».

جاء ذلك تعليقًا على إعلان رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيانين وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، مع الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي دون التصرف فيها حتى التوصل إلى تسوية سياسية.

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■  ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟

وعبر النويري في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك» عن أمله في أن تكون البيانات الصادرة، الجمعة، بشأن و«قف القتال، وفتح الآفق للحوار»، «حقيقية وليست للمناورات السياسية، وأن تكون نابعة من «قناعة ليبية وبعيدة عن الإملاءات والضغوط الخارجية».

وذكر النويري  بتعدد المحاولات المحلية والأممية لحلحلة الأزمة الليبية، مرجعًا فشلها إلى انعدام «صدق النوايا»، وقال إن «هذه البيانات التي صدرت اليوم (…) كان الأجدر أن تكون منذُ البداية، و قبل كل هذه الخسارات بالأرواح والدماء والممتلكات وبعيدًا عن تخوين كل طرف للآخر».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الجهد الوحيد المطلوب ـ لوقف إطلاق النار هو تسليم اعضاء البرلمان ومدراء المؤسسات العامة وأولهم
    صنع الله العميل ومدير الداخلية المجرم باش اغا وادارة الجمارك وادارة الطيران المدني الليبي والمجرم صلاح بادي والسوق الموازي ومكاتب التصدير والاستيراد وسرقات الاعتمادات والموظفين والموظفات الفاسدين والفاسدات ومخربي شركة الكهرباء وتجار المولدات والغش التجاري بالاصفاد داخل الاقفاص ـ الى لجنة القضاء الشرعي ولجنة المحاسبة الادارية .

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  • انسبوا الفضل لاهله .
    السيسى كان له الدور الرئيسى عندما فرض الخط الاحمر وقال انه خط سلام لان قوة الردع المصرية حطمت اوهام اردوغان فى الوصول الى النفط الليبى وفى نفس الوقت طمأن مليشيات طرابلس الرافضة للاخوان بان الجيش الوطنى غير مسموح له بتخطى ايضا الخط الاحمر او مهاجمة طرابلس مرة اخرى وبالتالى لا حاجة للمرتزقة والاتراك رغم قوة الجيش المصرى وقدرته على هزبمة الاتراك شر هزيمة كما حدث من قبل مرتين الاولى اسروا فيها قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه ستة الاف ضابط وجندى وقتلوا 3000منهم بينما خسائر الجيش المصرى كانت اقل من 450 قتيل وفى المعركة الثانية انضم الاسطول التركى للجيش المصرى بعد هزيمة الجيش العثمانى وتدخل الانجليز لانقاذه وتوقيع معاهدة
    وطبعا اى مرة ثالثة ستكون محرقة للجيش التركى وكفاية عليه مانهبه من مصرف ليبيا المركزى 16 مليار دولار !!!

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  • اى سلام يحتاج لقوة ردع تفرضه وهى موجودة منذ تفويض الجيش المصرى من الشعبين المصرى والليبى جعلت اردوغان بيبيى يعمل بيبيه على نفسه ولم يستطيع تخطى العتبة تاتا خطى العتبة وبعد ان ظهر امام خريطة النفط طمعان فيه ادرك ان مفتاح النفط فى عرين الاسد وقال له السيسى انه لا احد يستطيع اكل طعام الاسد فهربت جرذان اردوغان

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