ناصر عمار: هبوا هبة رجل واحد واخرجوا في ميادين طرابلس ضد بيع الوطن

دعا آمر “قوة الإسناد” بما تسمى “بركان الغضب” ناصر عمار إلى الخروج في مظاهرات بميادين العاصمة طرابلس، غدا الأحد، ضد مخطط بيع الوطن والفساد، على حد ادعائه.

وقال عمار في تدوينة على موقع “فيسبوك”، “يا أبناء الشعب الليبي الحر العظيم، من أجل ليبيا ومن أجل الوطن، فلتتنادى الجموع بالخروج لإيقاف مخطط بيع الوطن”.

وواصل عمار: “يا أبناء السراج وجنزور وقرجي وغوط الشعال، يا أبناء عين زارة وشباب بوسليم وتاجوراء، يا أحرار حي الأندلس والسياحية وحي الآثار، يا شباب الدريبي والفلاح وصلاح الدين،

يا أبناء طرابلس المركز وضواحيها، كلكم معنيون بالخروج في هذا اليوم”.

واستكمل مزاعمه: “معنيون بحماية الوطن الذي تداعى عليه الخونة والعملاء، يا أبناء الزاوية الكبرى وما جاورها، طرابلس تدمر تئن تموت جراء الفساد والأزمات المصطنعة، فهبوا هبة رجل واحد من أجل الوطن واخرجوا للساحات والميادين”.

يشار إلى أن فائز السراج أعلن عن وقف إطلاق النار، ودعا إلى نزع السلاح في سرت، في المقابل دعا المستشار عقيلة صالح إلى وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة من ليبيا، وتفكيك المليشيات المسلحة وتشكيل مجلس رئاسي جديد يكون مقر عمله في سرت.