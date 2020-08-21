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ناصر عمار: هبوا هبة رجل واحد واخرجوا في ميادين طرابلس ضد بيع الوطن

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا آمر “قوة الإسناد” بما تسمى “بركان الغضب” ناصر عمار إلى الخروج في مظاهرات بميادين العاصمة طرابلس، غدا الأحد، ضد مخطط بيع الوطن والفساد، على حد ادعائه.

وقال عمار في تدوينة على موقع “فيسبوك”، “يا أبناء الشعب الليبي الحر العظيم، من أجل ليبيا ومن أجل الوطن، فلتتنادى الجموع بالخروج لإيقاف مخطط بيع الوطن”.

وواصل عمار: “يا أبناء السراج وجنزور وقرجي وغوط الشعال، يا أبناء عين زارة وشباب بوسليم وتاجوراء، يا أحرار حي الأندلس والسياحية وحي الآثار، يا شباب الدريبي والفلاح وصلاح الدين،
يا أبناء طرابلس المركز وضواحيها، كلكم معنيون بالخروج في هذا اليوم”.

واستكمل مزاعمه: “معنيون بحماية الوطن الذي تداعى عليه الخونة والعملاء، يا أبناء الزاوية الكبرى وما جاورها، طرابلس تدمر تئن تموت جراء الفساد والأزمات المصطنعة، فهبوا هبة رجل واحد من أجل الوطن واخرجوا للساحات والميادين”.

يشار إلى أن فائز السراج أعلن عن وقف إطلاق النار، ودعا إلى نزع السلاح في سرت، في المقابل دعا المستشار عقيلة صالح إلى وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة من ليبيا، وتفكيك المليشيات المسلحة وتشكيل مجلس رئاسي جديد يكون مقر عمله في سرت.

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طرابلس فائز السراج ليبيا ناصر عمار

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياعمار ياحمار من سيهب يامهبب اذا كانت النفايات الارهابية اسيادك الان فى هذه المناطق مع الاحتلال التركى ولم يهبوا يا مهبب انت عايش فى اوهام كواحد من الخوان خوفا من ضياع السلطة والمال من ايديهم وعودتهم لحجمهم الطبيعى اقزام كما حدث فى مصر والسودان وعندما يهب الشعب للتصويت فى صناديق الانتخابات ستكون نهايتكم فى صناديق القمامة

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  • ياعمار ياجالب الدمار ادهب واطرد كل سوري حمار جبتوه لنا ودرتو العار وبعد دلك سنهب هبة رجل واحد وهلبا انساوين وانديرولكم كسكسي وبازبن.. ت روح ربي ايسهلك امعاش يمشو لمصديات خيره لمور طيبه عسل ولوز وبرويطه ادلوز حرب وتمت والوطن حصتي فيه بنيعهالك كان تبيها حتي بالشيك اتفضل ي امعدل

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  • .السيسى كان له الدور الرئيسى عندما فرض الخط الاحمر وقال انه خط سلام لان قوة الردع المصرية حطمت اوهام اردوغان فى الوصول الى النفط الليبى وفى نفس الوقت طمأن مليشيات طرابلس الرافضة للاخوان بان الجيش الوطنى غير مسموح له بتخطى ايضا الخط الاحمر او مهاجمة طرابلس مرة اخرى وبالتالى لا حاجة للمرتزقة والاتراك رغم قوة الجيش المصرى وقدرته على هزبمة الاتراك شر هزيمة كما حدث من قبل مرتين الاولى اسروا فيها قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه ستة الاف ضابط وجندى وقتلوا 3000منهم بينما خسائر الجيش المصرى كانت اقل من 450 قتيل وفى المعركة الثانية انضم الاسطول التركى للجيش المصرى بعد هزيمة الجيش العثمانى وتدخل الانجليز لانقاذه وتوقيع معاهدة
    وطبعا اى مرة ثالثة ستكون محرقة للجيش التركى وكفاية عليه مانهبه من مصرف ليبيا المركزى 16 مليار دولار !!!

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  • كنت فين ياعمار ياحمار عند زيارة اكار بحثت عنك فلم اجدك فى الدار ولاحتى فى اى صفيحة زبالة فى مكان الزيارة !!!

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  • Avatar يقول التعبئة العسكرية الالزامية بالأمن والتفتيش ـ والمحاسبة الادارية لمصروفات النوادي الليبية .:

    بعدين ينسمعوك تقول يانادي االاتحاد تعالولي يانادي الهلال تعالولي ـ يا نادي الجمارك تعلولي … يانادي الاأجااال تعالولي يا نادي الداقرة تعالولي ,,,

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  • اسكت يا من لا قيمة له ولا تحاول، انتم ارهابيين مجرمين قتلة واول من باع البلد للاجنبي وبطريقة مخالفة للاسلام، فلا مفتي غرياني ولا تونسي يطلعكم منها…عنصريين همج مفلسين جهلة فانتم العدو وجزء من المخطط وان خرج الناس خرجوا ضدكم

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