تصفية ثلاثة شبان من الزاوية ورقدالين في ظروف غامضة بمحيط صبراتة

ليبيا – لقي ثلاثة شبان إثنين من مدينة الزاوية و واحد من رقدالين أقصى غربي البلاد مصرعهم بمحيط مدينة صبراتة في حادثة غامضة لم تكشف ملابساتها بعد ولا دوافعها .

وقالت مصادر محلية من الزاوية أن الضحيتين الأثنين من الزاوية لقوا مصرعهم بعد إختطافهم ليلة الخميس في أحد مصائف منطقة مليتة غربي صبراتة على يد مسلحين مجهولين ليُعثر عليهم جثثًا هامدة .

والقتيلين من الزاوية هما أبناء عمومة ويدعى الأول ( محمد علي البغلوش ) وهو من مواليد ابريل سنة 1999 أما الثاني ( هاني يوسف البغلوش ) وهو من مواليد فبراير سنة 2000 .

وقد عُثر على الجثث مرمية علي إحدي شواطئ مدينة صبراتة بعد أن تم تصفية الضحايا بوابل من الرصاص دون معرفه الإسباب ولا الفاعلين والدوافع بعد .

وفي ذات السياق شهدت المنطقة واقعة أخرى متزامنة وهي تصفية الشاب ( ابوبكر ارحومة الشاطر ) وهو مواليد سنة 1993 ومن سكان منطقة رقدالين ” ليلة البارحة لتعثر علي جثتة أيضا علي إحدي شواطئ مدينة صبراتة .

المرصد – متابعات

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