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البحرين ترحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحبت مملكة البحرين بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب بدولة ليبيا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية، والترتيب لاستئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، في خطوة حاسمة تضع مصالح ليبيا وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها أولوية في هذه المرحلة الصعبة..

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أوردته وكالة أنباء البحرين، ضرورة التزام جميع أطراف الصراع الدائر في ليبيا بهذه الخطوة، داعيةً إلى استثمار هذه الفرصة لوقف كافة التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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