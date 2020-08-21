باشاغا يشيد ببياني رئيسيّ البرلمان والرئاسي

أشاد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ببياني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، الداعيين لوقف دائم لإطلاق النار في كامل الأراضي الليبية.

وقال باشاغا، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة والصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة.

وأضاف “نتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا، وأوروبا، وتركيا، ومصر، وقطر، والأمم المتحدة ونستطيع جميعاً تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سوياً مع ليبيا.

وكان رئيسا مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، أصدرا بيانين متزامنين طالبا فيه بوقف دائم لإطلاق النار في كامل الأراضي الليبية، ولاقى البيانيين ترحيبا محليا ودوليا واسعا.

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