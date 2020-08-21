زليتن .. إعتداءات بالسرقة على مكونات الشركة العامة للكهرباء

أفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء -ليل الجمعة- عن تعرض أحد مكونات الشركة في مدينة زليتن للسرقة ، وحددت ذلك بخط المشتل “2” من 30 سوق الثلاثاء المجرورة مسافة 2700 متر، الذي يغذي في عدد من المزارع بمنطقة ماجر بزليتن .

وأخلت الشركة العامة للكهرباء -عبر منشور الدائرة – مسؤليتها من حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، إضافةً إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها جراء تلك الجرائم المتكررة والشبه اليومية.

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