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زليتن .. إعتداءات بالسرقة على مكونات الشركة العامة للكهرباء

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء -ليل الجمعة- عن تعرض أحد مكونات الشركة في مدينة زليتن للسرقة ، وحددت ذلك بخط المشتل “2” من 30 سوق الثلاثاء المجرورة  مسافة 2700 متر،  الذي يغذي في عدد من المزارع بمنطقة ماجر بزليتن .

وأخلت الشركة العامة للكهرباء -عبر منشور الدائرة – مسؤليتها من حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، إضافةً إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها جراء تلك الجرائم المتكررة والشبه اليومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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