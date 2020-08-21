ليبيا الان

معلنا استقالة “الإعلام الحربى”.. المدني: أين اختفى شرط ابعاد حفتر من المشهد ومعاقبته دولياً

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رفض عبدالمالك المدني الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، الاتفاق على وقف إطلاق النار فى ليبيا، قائلا، في لحظة واحدة تذكرت كل الشهداء ، وكأنهم مروا أمام عيني خلال لحظات، تذكرت قذائف الهاون التي تساقطت علينا، تذكرت صواريخ الجراد التي كنّا نُشاهدها تتساقط كالمطر على الأمنين في بيوتهم ، تذكرت كل المعاناة خلال سنة وشهرين.

 

وتابع المدني فى تدوينة على حسابه بالفيس بوك:” ليس عيب وقف إطلاق النار ولكن العيب القبول بوقف اطلاق النار مع تحقيق كل طلبات المهزوم ، أما المنتصر الذي تغلب في المعركة لم يتم تحقيق له ولو مطلب واحد ولو حتى ذكر نقطة إبعاد حفتر من المشهد ؟، أين أختفى شرط إبعاد حفتر من المشهد ومعاقبته دولياً ؟، حفتر يشترط ويكتب الطلبات ونحن نوافق دون أن نُطالب بأي شيء وكأن حفتر هو المنتصر ونحن المنهزمون.

 

وتابع المدنى:”بإعلان المجلس الرئاسي وقف الأعمال القتالية نعلن نحن (مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب) إنتهاء مهمتنا رسمياً ، مهمتنا التي إستمرت لأكثر من سنة رافقنا فيها جيشنا البطل في عملية الدفاع عن عاصمتنا الأبدية طرابلس ، مهمتنا التي دافعنا فيها عن ثورتنا ودولتنا من الثورة المضادة التي تحالفت مع القاصي والداني في هجومها المشؤوم”

 

وأضاف:” نريد أن نستغل هذه الفرصة لشكر كل أعضاء المكتب والبالغ عددهم “9 أعضاء” على ما قدموه من جهاد في سبيل وطنهم وتواجدهم بمختلف المحاور بداية من غريان مروراً بمحاور طرابلس حتى القرة بولي وصولاً لمحاور سرت والجفرة ، وأيضاً نشكر كل من دعم ووقف مع المكتب ولو بكلمة طيبة ، وأيضا نريد أن نشكر كل المنصات الإعلامية الصديقة سواء القنوات التلفزيونية والمسموعة أو المدونين على مواقع التواصل الإجتماعي فكان عملهم جبار وساهم بتكاثفه في صد الحملة الإعلامية الشرسة الممولة من عدة دول خارجية بمبالغ ضخمة جداً”.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا فالمهزوم هو السراج وسيدكم اردوغان بعد ان عجز عن اختراق الخط الاحمر للوصول للنفط ومن يملك النفط يملك ليبيا وهو المنتصر وحفتر كلمته مسموعة فى اقليمى برقة وفزان وسرت والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس بينما المهزوم السراج لا يسيطر على كلب حقير مثلك تافه !!!

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  • انسبوا الفضل لاهله
    السيسى كان له الدور الرئيسى عندما فرض الخط الاحمر وقال انه خط سلام لان قوة الردع المصرية حطمت اوهام اردوغان فى الوصول الى النفط الليبى وفى نفس الوقت طمأن مليشيات طرابلس الرافضة للاخوان بان الجيش الوطنى غير مسموح له بتخطى ايضا الخط الاحمر او مهاجمة طرابلس مرة اخرى وبالتالى لا حاجة للمرتزقة والاتراك رغم قوة الجيش المصرى وقدرته على هزبمة الاتراك شر هزيمة كما حدث من قبل مرتين الاولى اسروا فيها قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه ستة الاف ضابط وجندى وقتلوا 3000منهم بينما خسائر الجيش المصرى كانت اقل من 450 قتيل وفى المعركة الثانية انضم الاسطول التركى للجيش المصرى بعد هزيمة الجيش العثمانى وتدخل الانجليز لانقاذه وتوقيع معاهدة
    وطبعا اى مرة ثالثة ستكون محرقة للجيش التركى وكفاية عليه مانهبه من مصرف ليبيا المركزى 16 مليار دولار !!!

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  • انت مكانك هناك فى اسطنبول يامهبول امك هناك مستنياك تتناك من الاتراك معا ابوك المدتنى الخلق مثلك اتفووووووه عليك وامثالك

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  • كلب حقير كان المفروص لو كان عنده دم الاستقالة اول ما النفايات الارهابية سيطرت على طرابلس وحضر الحمار اكار ولم نجد اى كلب منكم من بركان الكذب حتى تحت قدميه ترككم فى صفيحة الزبالة

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  • في. ستين. داهية. الوجوه. المقلبة. هذه. اللي. جابت. الخراب. عقاب. مليشياوي. صايع. ساقط. اعدادي. يعتبر. نفسه. متحدث. ماصح. وجهك. وتحسابه. خروجكم. لمقاتلة. حفتر. من. اجل. البلاد. بل. من. اجل. مصالحكم. ونهبكم. وتسليطكم. على. الشعب. الناس. عارفة. جيدا. من. انتم. يااوباش

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