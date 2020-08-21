الدولية للهجرة تعيد 118 مهاجر من ليبيا إلى غانا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ترحيل 118 مهاجرا غانيا، كانوا عالقين في ليبيا بسبب الاجراءات الاحترازية للتعامل مع (كوفيد-19).

وبينت المنظمة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها رحلت المهاجرين العالقين في ليبياعلى متن رحلة طيران إلى بلادهم بواسطة أول رحلة لبرنامج العودة الإنسانية الطوعية في المنظمة الدولية للهجرة منذ أن بدأت فترة توقف مؤقتة منذ خمسة أشهر.

وأضافت المنظمة، أنه تم فحص جميع المهاجرين طبيا بواسطة المنظمة الدولية للهجرة قبل مغادرتها وتلقي معدات الوقاية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومطهرات اليدين والمساعدة النفسية، كما أنها ستواصل تقديم الدعم خلال فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما في غانا.