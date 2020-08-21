قال محمد حسن الفقهي
نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا وادي زمزم – أبو نجيم أن الوضع الوبائي في وادي زمزم متفاقم في ظل تفشي
فيروس كورونا.
و أوضح الفقهي أن وكيل وزارة الصحة بـ حكومة الوفاق غير المعتمدة
الدكتور محمد هيثم استجاب سريعا لاستغاثات
الأهالي و أرسل وفدا للمنطقة لدراسة الوضع و تذليل كافة العقبات و احتواء الوباء ،
مشيرا إلى أن الوفد الذي ضم مدير مستشفى بني و ليد و مدير إدارة الخدمات الطبية بني
وليد إضافة إلى مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق كان في قمة التعاون ووعد بتجهيز مقر العزل و توفير كافة الأجهزة و الامكانيات
اللازمة.
و أضاف الفقهي أن نسبة 95 % من الاصابات كورونا في منطقة
القداحية بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، مشيرا إلى أن المنطقة كانت تعاني
من التهميش و مصنفة كمنطقة منكوبة بسبب الصراع العسكري الدائر بها.
The post استجابة للاستغاثات الشعبية .. وصول مساعدات طبية للمستشفي القروي القداحية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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