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استجابة للاستغاثات الشعبية .. وصول مساعدات طبية للمستشفي القروي القداحية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال محمد حسن الفقهي 
نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا وادي زمزم – أبو نجيم  أن الوضع الوبائي في وادي زمزم متفاقم في ظل تفشي
فيروس كورونا.

و أوضح الفقهي أن وكيل وزارة الصحة بـ حكومة الوفاق غير المعتمدة
الدكتور  محمد هيثم استجاب سريعا لاستغاثات
الأهالي و أرسل وفدا للمنطقة لدراسة الوضع و تذليل كافة العقبات و احتواء الوباء ،
مشيرا إلى أن الوفد الذي ضم مدير مستشفى بني و ليد و مدير إدارة الخدمات الطبية بني
وليد إضافة إلى مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق كان في قمة التعاون  ووعد بتجهيز مقر العزل و توفير كافة الأجهزة و الامكانيات
اللازمة.

و أضاف الفقهي أن نسبة 95 % من الاصابات كورونا في منطقة
القداحية بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، مشيرا إلى أن المنطقة كانت تعاني
من التهميش و مصنفة كمنطقة منكوبة بسبب الصراع العسكري الدائر بها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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