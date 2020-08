استجابة للاستغاثات الشعبية .. وصول مساعدات طبية للمستشفي القروي القداحية

قال محمد حسن الفقهي

نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا وادي زمزم – أبو نجيم أن الوضع الوبائي في وادي زمزم متفاقم في ظل تفشي

فيروس كورونا.

و أوضح الفقهي أن وكيل وزارة الصحة بـ حكومة الوفاق غير المعتمدة

الدكتور محمد هيثم استجاب سريعا لاستغاثات

الأهالي و أرسل وفدا للمنطقة لدراسة الوضع و تذليل كافة العقبات و احتواء الوباء ،

مشيرا إلى أن الوفد الذي ضم مدير مستشفى بني و ليد و مدير إدارة الخدمات الطبية بني

وليد إضافة إلى مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق كان في قمة التعاون ووعد بتجهيز مقر العزل و توفير كافة الأجهزة و الامكانيات

اللازمة.

و أضاف الفقهي أن نسبة 95 % من الاصابات كورونا في منطقة

القداحية بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، مشيرا إلى أن المنطقة كانت تعاني

من التهميش و مصنفة كمنطقة منكوبة بسبب الصراع العسكري الدائر بها.

