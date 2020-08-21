معيتيق: الحرب أعاقت وحدة البلاد وعملت بجهد لحقن الدماء

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بقرار فائز السراج وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال معيتيق في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “عانت ليبيا والليبيين من شدائد الحرب على أرضهم، والتي أعاقت عودة اللحمة وتحقيق وحدة البلاد، ناهيك عن الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي زادت من آلام المواطنين”، وفق ادعائه.

وزعم: “طالما دعوت في الماضي وعملت بجهد لحقن الدماء والتوصل إلى حلول سلمية لفض النزاعات في سرت وغيرها، ولا يسعني اليوم إلا أن أتوجه بالشكر إلى الدول الصديقة والتي لم تبخل يوماً بدعمها لدولتنا للوصول اليوم إلى إعلان وقف إطلاق النار في كافة المحاور، وإعادة تصدير النفط قريبا لتأمين الدخل اللازم لتلبية كافة احتياجات المواطنين الضرورية في هذه المرحلة الدقيقة”.

يشار إلى أن فائز السراج أعلن أمس الجمعة، عن وقف إطلاق النار، ودعا إلى نزع السلاح في سرت، في المقابل دعا المستشار عقيلة صالح إلى وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة من ليبيا، وتفكيك المليشيات المسلحة وتشكيل مجلس رئاسي جديد يكون مقر عمله في سرت.