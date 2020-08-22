بومطاري وشكشك والقنصل الليبي يجتمعون بشركات تركية في إسطنبول

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن وزير مالية “الوفاق” فرج بومطاري ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك القنصل العام فتحي الشريف عقدوا لقاء أمس الجمعة مع عدد من الشركات التركية في إسطنبول.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن اللقاء بحث آليات عودة تلك الشركات لاستكمال عقودها السابقة المتعثرة، وخاصة في مجال الكهرباء للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أنه جاء وفقا لما خرج به اجتماع السراج ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لبحث عن حلول ناجعة للتغلب عن المشاكل التي تعاني منها الشركة.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن اجتماع مسؤولي الوفاق بالشركات التركية في اسطنبول انتهى إلى استعداد تلك الشركات للعودة واستكمال عقود أعمالها، وفق ادعائها.