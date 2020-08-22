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محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد يكون حربًا إقليمية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الإعلامي الليبي، محمود شمام، إن الغالبية الكاسحة رحبت بالبيانين الصادرين عن رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومجلس النواب، عقيلة صالح، داعيًا إلى ضرورة البناء على ما جاء فيهما، محذرًا من أن بديل الحل السياسي «قد يكون حربًا إقليمية».

وفي البيانين، أعلن السراج وعقيلة وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، مع الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي دون التصرف فيها حتى التوصل إلى تسوية سياسية.

 السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

وأكد شمام في لقاء مع برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة «الوسط»، الجمعة، دفع وزيرا خارجية تركيا، مولود تشاوش أوغلو وقطر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، حكومة الوفاق باتجاه الحل السياسي، وهو ذات الأمر الذي فعله مدير المخابرات الحربية المصري، اللواء خالد مجاور، خلال زيارته الأخيرة إلى الرجمة حيث مقر القيادة العامة للجيش.

شمام: القيادة العامة محبطة واتوقع جفاء بينها وبين «النواب»
وقال إن القيادة العامة للجيش، «محبطة مما أُرْغِمت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية»، متوقعًا أن تسود حالة من الجفاء بين مجلس النواب والقيادة العامة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في ذات الوقت إلى «اتصالات سياسية هامة بين حكومة الوفاق ومصر».

وأشار إلى أن اقتراح سرت منطقة منزوعة السلاح «لا يعني أنها ستكون عازلة بين الشرق والغرب»، ودعا إلى ضرورة وجود آلية عادلة لتوزيع عائدات النفط بين جميع الليبيين.

حوار يتطلب التضحية والتنازل
ورأى شمام أن أي طرف سياسي ليبي يأتي إلى طاولة المفاوضات عليه أن «يضحي ويتنازل»، وطالب الطرف الذي يرفض الحل السياسي أن «يعطينا البديل بعد فشل الحل العسكري».

وقال إن بديل الحل السياسي «قد يكون حرب إقليمية لا يعرف أحد مداها أو نتائجها».

الصديق الكبير الحاكم الفعلي لليبيا
وتساءل شمام عن كيفية إرسال إيرادات النفط للمصرف المركزي «المراقب والمتهم بالفساد»، متحدثُا عن «اعتمادات وأموال هائلة ينفقها المصرف دون رقابة البرلمان».

واعتبر محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، حاكمًا فعليًا لليبيا، وهو ما يراه شمام «أمر غير ممكن تخيله في أي بلد»، منبهًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وأطرافًا دولية أخرى تعرف أن هنالك«فساد كبير بمصر ليبيا المركزي».

ودعا شمام دول العالم إلى الوقوف بخبراتها بكل المجالات إلى جانب ليبيا، لافتًا إلى تذمر الليبيين من الفساد في بلادهم، وتحدث عن حالة انهيار تعيشها البلاد بسبب هذا الفساد إضافة إلى الانقسام الداخلي وجائحة «كورونا» التي تضرب البلاد منذ مارس الماضي، داعيًا إلى ضرورة وضع خطة إنقاذ عاجلة لملفي «الكهرباء» و«كورونا».

وقال إن الليبيين «على وشك الانفجار من أداء الساسة والطبقة السياسية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذا يتفق مع ماقلته قبلك من الدور المصرى والذى ظل يحتفظ باعترافه بحكومة الوفاق حتى يظل طرفا فى حل المشكلة كما حدث بين فتح وحماس رغم دور حماس الارهابى فى مصر بعد 25 بناير فى حرق اقسام الشرطة ولكن مصر تسعى للم شمل الاشقاء العرب دائما بحكم انها الشقيق الاكبر اما الشقيق الاصغر نملة قطر فطفل منحرف يصرف مصروفه فى الهلس والمسخرة ابن موزه ناقص رباية
    السيسى كان له الدور الرئيسى عندما فرض الخط الاحمر وقال انه خط سلام لان قوة الردع المصرية حطمت اوهام اردوغان فى الوصول الى النفط الليبى وفى نفس الوقت طمأن مليشيات طرابلس الرافضة للاخوان بان الجيش الوطنى غير مسموح له بتخطى ايضا الخط الاحمر او مهاجمة طرابلس مرة اخرى وبالتالى لا حاجة للمرتزقة والاتراك رغم قوة الجيش المصرى وقدرته على هزبمة الاتراك شر هزيمة كما حدث من قبل مرتين الاولى اسروا فيها قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه ستة الاف ضابط وجندى وقتلوا 3000منهم بينما خسائر الجيش المصرى كانت اقل من 450 قتيل وفى المعركة الثانية انضم الاسطول التركى للجيش المصرى بعد هزيمة الجيش العثمانى وتدخل الانجليز لانقاذه وتوقيع معاهدة
    وطبعا اى مرة ثالثة ستكون محرقة للجيش التركى وكفاية عليه مانهبه من مصرف ليبيا المركزى 16 مليار دولار !!!

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