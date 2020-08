لليوم الثاني على التوالي.. تواصل المظاهرات في الزاوية احتجاجا على تردي الوضع المعيشي

تتواصل المظاهرات الغاضبة في مدينة الزاوية لليوم الثاني

على التوالي، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي والخدمي بالمدينة.

وأظهر تسجيل مصور بثه ناشطون عبر مواقع التواصل

الاجتماعي قيام متظاهرين غاضبين بإشعال النيران في إطارات السيارات في شوارع

الزاوية، تعبيرا عن استيائهم من العجز الحكومي عن حل الأزمات اليومية التي يعيشها

المواطنون، والتي من أبرزها أزمة انقطاع الكهرباء المياه وأزمة نقص السيولة.

كما قام المتظاهرون بتكسير وحرق أماكن الراحة الخاصة بشرطة

المرور بمدينة الزاوية، ورددوا هتافات ضد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، فتحي باشاغا.

وكانت الزاوية قد شهدت الليلة الماضية تظاهرات منددة بالوضع

المعيشي المتردي في المدينة، ومطالبة بحلول عاجلة للأزمات التي يعيشها المواطنون.

