ميناء بنغازي يستقبل “3” سفن محملة بــ”867″ حاوية لسلع مختلفة

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “فيوتشر” الوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 371 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة..

ودخلت أيضاً السفينة “تيلي تيكي” الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 390 حاوية بضائع متنوعة، إضافةً إلى السفينة ” لينا اف” الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 106 حاوية بضائع وسلع مختلفة- حسب ما أفاد به المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري “مفتاح الشهيبي” بالصفحة الرسمية للميناء.

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