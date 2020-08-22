مركز العزل «البركولي» بسبها يتوقف عن استقبال حالات «كورونا»

توقف مركز العزل الصحي «البركولي» في سبها، السبت، عن استقبال الحالات الجديدة المصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بسبب مشكلات فنية لوجستية، على ما أفاد مدير مركز العزل الصحي بسبها، على السعيدي لـ«بوابة الوسط».

وقال السعيدي إن المشكلات الفنية نتجت عن تذبذب الكهرباء، وأعطال أصابت المولد الخاص بصالة العناية بالمركز، إضافة إلى النقص الشديد في إمدادات الطاقة من وقود الديزل، وأسطوانات غاز الأكسجين العامل الأساسي لعمل المركز.

ودعا إلى ضرورة تدخل الجهات المختصه بسرعة لحل هذه الأزمة التي تهدد حياة المرضى المصابين بفيروس «كورنا»، وطالب العاملين بالمركز من أطقم طبية وطبية مساعدة وإدارية بالتوضيح لجميع الجهات ذات العلاقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا