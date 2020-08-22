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طاهر السني: مسار الاستقرار يبدأ بالحوار السياسي ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال طاهر السنى، مندوب المجلس الرئاسى فى الأمم المتحدة، إن مسار الاستقرار يبدأ بحوار سياسي شامل لكل مناطق ليبيا ومكوناتها وتياراتها والفاعلين، يتم فيه الاتفاق على قاعدة دستورية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف أممي ودولي كامل وانهاء المراحل الانتقالية، وتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وادّعى السنى على حسابه الرسمى بموقع تويتر، أن هذه المبادرة ليست أول مرة تقدم للحل السلمي ، مضيفا، كنّا ولازلنا نرحب بكافة المبادرات السياسية الصادقة، لكن نرفض تفصيلها على أشخاص، لأن للشعب حق تقرير المصير، والسؤال: هل سيلتزم من أشعل الحرب على طرابلس ومن باركها ودعمها ثم انهزم فيها بوقف اطلاق النار؟ سنرى ،لكن لن نقبل المناورات أو أي تهديد جديد”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • انت هارب من ليبيا من النظام السابق وخذيت شهادة مزورة وبحبحت وتقولوا الي معندناش صقع عليه وعندكم صيدليات وعيادات سارقين الأدوية الصحية الي كانت مخصصة للمستشفيات الليبية و الأجهزة الطبية وسرقتها لعياداتهم انتم ومعيزكم –
    وموضع الليبي يحل ليبي ليبي بالطرق الشرعية الليبية دون تدخل اي وسطاء او جهات اخرى تكون لها اي يد في هذه الحلول او تحاول ان تصنع امجاد على جثث المجاهدين الحقيقين او المقاتلين او المدافعين عن الحقوق المدنية ومؤسسات البلاد من الإطالات والتطفلات او الاختلاسات او التزوير او الاستثناءات او اي مواضيع اخرى – بداءا من الفساد فالتعليم والصحة وتسليم المدراء وأهمالهم لأماناتهم والمدعو عماري وزير التعليم الذي فر من مواجهة أخطاءه هو والتاجر السفيه التومي وعصابة النابض المريض نفيسا والذي يختلق الاكاذيب والقصص الوهمية لمحاولة الايقاع بحكومة المهندس فايز السراج – والاصلاحات الاي قام بها – والهروب من المحاسبة القضاءية الشرعية
    لكل ادارة فاسدة او بيانات مزورة – حتى احتراما الشباب الليبين المتواضعين الذين ضحوا بحياتهم ومازالوا يقفون بالمرصاد لاكاذيبكمً- سهروا وتعبوا وقمتم بطردهم من الجامعات لاجل إنجاح أبناءكم وبناتكم – وهم في قمة الجهل باعتراف أساتذتهم – وطردتمً شباب ليبيين وهم في اعلى درجات الوعي و العلم – والاخلاق ليخلوا لكم الأجواء انتم وكلاب مصر – الذين أغرقهم الله بذنوبهم –
    وما يتذكر الا اولي الالباب .

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