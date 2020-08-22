ليبيا الان

“مالية الوفاق” تبحث عودة الشركات التركية لاستكمال عقودها

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمحور اجتماع وزير المالية المفوض مع رئيس ديوان المحاسبة والقنصل العام باسطنبول – الجمعة- مع عدد من الشركات التركية على التباحث في آليات عودة تلك الشركات لاستكمال عقودها السابقة المتعثرة وخاصة في مجال الكهرباء للخروج من الأزمة الراهنة-حسب ما أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لاجتماع رئيس المجلس الرئاسي مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في إطار البحث عن حلول ناجعة للتغلب عن المشاكل التي تعاني منها الشركة، فيما انتهى لقاء وزير المالية على باستعداد الشركات التركية للعودة واستكمال عقود أعمالها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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