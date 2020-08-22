“مالية الوفاق” تبحث عودة الشركات التركية لاستكمال عقودها

تمحور اجتماع وزير المالية المفوض مع رئيس ديوان المحاسبة والقنصل العام باسطنبول – الجمعة- مع عدد من الشركات التركية على التباحث في آليات عودة تلك الشركات لاستكمال عقودها السابقة المتعثرة وخاصة في مجال الكهرباء للخروج من الأزمة الراهنة-حسب ما أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لاجتماع رئيس المجلس الرئاسي مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في إطار البحث عن حلول ناجعة للتغلب عن المشاكل التي تعاني منها الشركة، فيما انتهى لقاء وزير المالية على باستعداد الشركات التركية للعودة واستكمال عقود أعمالها.

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