مركز رصد البيضاء: لا إصابات جديدة بكورونا في المدينة

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة إدارة الشؤون

الصحية البيضاء، السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

وقال المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن فرق الرصد والتقصي المتواجده بالمركز قامت بمتابعة

المخالطين للحالات المصابة بمدينة البيضاء.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي ترددت على المركز

يوم الجمعة 250 حالة، منها 244 من مدينة البيضاء، مشيرا إلى خروج 14حالة من مرحلة الاشتباه

للوضع الطبيعي وإتمام فترة الحجر المنزلي.

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