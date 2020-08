توفيت مواطنة بعد رفض مستشفيات مدينة بنغازي استقبالها، في واقعة أقل ما

توصف به أنها مأساة إنسانية.

وقال زوج المواطنة إن زوجته كانت تعاني قبل وفاتها من حالة ضيق في

التنفس فذهب بها إلى مركز بنغازي الطبي بعد أن رفضت المستشفيات الخاصة استقبال الحالة

خوفا من كورونا، مضيفا أن إدارة المركز وضعت ضوابط تلزم أي حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس

بأن يجري اختبار كورونا أولا، وبالتالي كان يجب عليه التوجه هو وزوجته إلى وحدة الكشف

المبدئي عن فيروس كورونا وإحضار إفادة بالنتيجة، مبينا أنه إذا كانت النتيجة موجبة

تحال إلى برج الأمل المخصص لهذه الحالات وإذا كانت سالبة فتدخل مركز بنغازي الطبي وتعالج

هناك.

وأضاف أنه توجه إلي قسم الفحص وكانت زوجته وقتها في حالة أسوء

بكثير من لحظة وصولها إلى المستشفي، مشيرا إلى أن القسم أخبره بأنه لا تتوفر لديه مواد

الكشف عن الفيروس، مبينا أن حالة زوجته ازدادت سوءا وتوجه إلى قسم الكشف عن هذا الفيروس

والذي أخبره بأن الحالة تتطلب تزويدها بالأوكسجين وأن هناك أنبوبة بالقسم ولكن المكان

بؤرة وباء وقد يتعرض هو وزوجته لمخاطر العدوى، لافتا إلى أنه وافق على الفور وتم تزويد

زوجته بماسك الأوكسجين، وما هي إلى لحظات حتى تحسنت وصارت تتكلم وقرر العودة إلى المنزل،

ولكن كلما نزعت زوجته ماسك الأوكسجين وحاولت المشي تتعثر خطواتها وتطلب وضع كمامة الأوكسجين

مجددا.

وتابع ان طبيبا بالمركز أخبره بأن الحل هو أن تدخل زوجته لبرج الأمل في العناية، مع وجود خطورة انتقال عدوى كورونا لها في حال كانت غير مصابة، موضحا أنه وافق على إدخالها برج الأمل على مسؤوليته وتم تحرير إذن الدخول لكن سيارة الإسعاف استغرقت 3 ساعات لتنقلها إلى ما وصفه بـ “برج الموت” مضيفا أنه بعد وصول زوجته لبرج الأمل رفضوا استقبالها لأن إجراء الدخول لم يذكر أنها مصابة، ما أدى إلى وفاة زوجته أمام البرج.

The post في مأساة إنسانية.. وفاة مواطنة بعد رفض مستشفيات بنغازي استقبالها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24