الدولية للهجرة” تعيد 118 مهاجراً غانياً من العالقين في ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 118 مهاجراً غير قانوني يحملون الجنسية الغانية ممن تقطعت بهم السبل في ليبيا بسبب قيود فيروس كورونا قد استقلوا رحلة إلى بلادهم من خلال أول حركة لبرنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة منذ بدء تعليق مؤقت قبل خمسة أشهر.

وأضافت المنظمة الدولية في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أنها قامت بفحص جميع المهاجرين طبياً قبل المغادرة وتلقوا معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين والمساعدة النفسية والاجتماعية، فيما أوضحت المنظمة بأنها ستواصل تقديم الدعم خلال فترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يومًا في غانا ، وفي وقت لاحق ، المساعدة في إعادة الإدماج.

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