ليبيا تقفز حاجز الـ 10000 إصابة بـ”كورونا” بعد تسجيل (414) إصابة جديدة

بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض 167

استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض الجمعة 21 أغسطس 2020 عدد (2562) عينة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (520) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (66) عينة.

مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (20) عينة.

مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (68) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (122) عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

مختبر فرع المركز الزاوية عدد (47) عينة.

مختبر مستشفى بنغازي الطبي عدد (169) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

-عدد (2148) عينة سالبة

-عدد (414) عينة موجبة مفصلة كالتالي:

-عدد (353) حالات جديدة

-عدد (61) حالات مخالطين

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 6 حالات شفاء وعدد 7 حالات وفاة.

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 218 حالة جديدة بينها 5 أجنبية الجنسية

– عدد 14 حالة مخالطة

2- غريان :-

– عدد 14 جديدة

3- الخمس :-

– عدد 1 جديدة.

4- الزاوية الغرب :-

– عدد 1 جديدة

5- القلعة :-

– عدد ( 2 ) حالة جديدة

عدد 6 مخالطة

6- ظاهر الجبل :-

– عدد 31 جديدة

7 – ترهونة :-

– عدد 2 جديدة

8 – جنزور :-

عدد 2 جديدة

عدد 1 مخالطة

9 – النواحي الأربعة :-

– عدد 4 جديدة

10 – زليتن :-

عدد 10 مخالطة

عدد 8 جديدة

11- طبرق :-

عدد 3 جديدة

12 – بنغازي :-

– عدد 43 جديدة.

13 – البريقة :-

– عدد 3 جديدة

14- المرج :

عدد 2 جديدة

15 – سبها :-

– عدد 10 جديدة

عدد 2 مخالطة

16 – الشاطئ :-

عدد 3 جديدة

عدد 2 مخالطة

17 – أوباري

عدد 2 جديدة

18 – بنت بية :

– عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

19 – وادي عتبة

عدد 1 جديدة

20 – مصراتة

عدد 25 جديدة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 6 ) حالات شفاء:

1- عدد 1 في طبرق

2 – عدد 2 في زليتن

3- عدد 2 في سبها

4- عدد 1 في الزاوية المركز

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 7 ) حالات وفاة:

1- عدد 1 حالة في غريان

2- عدد 1 حالة في الشاطئ

3- عدد 2 حالة في بنغازي

4- عدد 1 في شعوة

5- عدد 2 في سرت

أرقام :

إجمالي الإصابات : 10,121

الحالات النشطة : 8,888

المتعافين : 1,053

الوفيات : 180

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية