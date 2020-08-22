إيطاليا ترحب بإعلان مجلسي النواب والرئاسي وقف إطلاق النار وتصدير النفط

روما-العنوان

رحبت إيطاليا بالبيانين الصادرين عن رئيسيْ مجلس النواب والمجلس الرئاسي “فائز السراج وعقيلة صالح”، اليوم الجمعة، وتوافقهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في البلاد وضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي، مؤكدة أن البيانين تضمنا التوافق على “بعض المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الجمود في البلاد”.

وأبدت وزارة الخارجية أملها في تطبيق الاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد، لافتتا إلى أن هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة، وفق وكالة الأنباء الإيطالية آكي، اليوم الجمعة.

وأكدت وفق البيان إيطاليا دعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن إيطاليا ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وحث جميع الأطراف المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار المحدد في البيانين.

يشار إلى أن المستشار عقيلة صالح وفائز السراج كان قد أصدرا اليوم الجمعة، بيانيْن توافقا من خلالهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.