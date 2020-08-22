الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 7 وفيات و414 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 7 حالات

وفاة و414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم الجمعة، 2562 عينة من عدة مختبرات، مبينا

أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 520 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي

زليتن 66 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 20 عينة، ومن مختبر مركز

بحوث التقنيات الحيوية 1150 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 68 عينة، ومن مختبر فرع

المركز الوطني مصراتة 122 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة،

ومن مختبر فرع المركز الزاوية 47 عينة، ومن مختبر مستشفى بنغازي الطبي 169 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2148 عينة سالبة،

و414 عينة موجبة منها 353 حالة جديدة، و61 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 6 حالات

للشفاء.

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