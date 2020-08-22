ليبيا الان

 مصر ترحب بإعلان “عقيلة” و”السراج” وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

القاهرة-العنوان

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالبيانين الصادرين عن رئيسيْ مجلس النواب والمجلس الرئاسي “فائز السراج وعقيلة صالح”، اليوم الجمعة، بشأن وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

واعتبر السيسي في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك أن وقف إطلاق النار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات الشعب الليبي.

يشار إلى أن المستشار عقيلة صالح وفائز السراج كان قد أصدرا اليوم الجمعة، بيانيْن توافقا من خلالهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • هاذي فقط توضيح لكلاب البرلمان وعقيلة صالح وكلاب سرت وورفلة ـوالي يفتحوا فالنفط للمصريين واوروبا وامريكيا . واالي فرطتوا فعرضهم وشرفهم للمصريين بحفنة فلوس .
    تخيلها أختك وإلا أمك الي فالفيديو 👇

    .youtube.com/watch?v=bn7O8KINNW4
    صرخة من نساء بنغازي للاستغاثة بالجيش الليبي

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