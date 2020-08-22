وفيات كورونا في ليبيا تبلغ 180 حالة والإصابات 10121

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، ارتفاع

اجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 180 حالة، وارتفاع إجمالي

الإصابات إلى 10121.

وقال المركز في بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إنه سجل تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 414 حالة موجبة يوم أمس الجمعة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا

ارتفع ليبلغ 1053 بعد تماثل 6 حالات للشفاء.

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