البعثة الأممية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار

طرابلس-العنوان

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، بالبيانين الصادرين عن رئيسيْ مجلس النواب والمجلس الرئاسي “فائز السراج وعقيلة صالح”، اليوم الجمعة، بشأن وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وبحسب بيان البعثة عبر صفحتها بـ فيسبوك قالت ويليامز “إن صالح والسراج عبرا عن قرارات شجاعة”، مؤكدة إن ليبيا في أمس الحاجة إلى ذلك في هذا الوقت العصيب حيث دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية.

وطالب ويليامز بالتطبيق العاجل والسريع لدعوة صالح والسراج لفك ما وصفته بـ”الحصار” عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين.

وشددت ويليامز على أن الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً، حاثةً جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي.

وأشارت الممثلة الأممية إلى أن المبادرتين تبعثان الأمل في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.

وكان المستشار عقيلة صالح وفائز السراج كان قد أصدرا اليوم الجمعة، بيانيْن توافقا من خلالهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.