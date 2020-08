المريمي: إعلان وقف إطلاق النار سيعقبه حوار ليبى ليبى لحل الأزمة

قال مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، الجمعة، إن الخطوة

التي ستعقب إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا هي حوار بين الليبيين.

وأضاف المريمي في تصريح إعلامي أنه سيتم تشكيل مجلس رئاسي

وحكومة جديدة، وسيتم بعدها إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

وتابع المريمي أن الحوار سيتم برعاية الأمم المتحدة والمبعوثة

التابعة لها في ليبيا، بالإضافة إلى الجانبين في الشرق والغرب، لافتًا إلى أنه سيتم

اتخاذ خطوات من من شأنها تحديد الخريطة الزمنية وآلية الحلول السياسية.

