غوتيرش يرحب بالتوافق الليبي حاثاً على تفعيل 5+5

رحب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج”، في بيانين متزامنين، معرباً في بيان على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوغريك، عن أمله في أن (تحترم القوات المسلحة، من الجانبين، الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار، وأن يتم النظر في تنفيذه، بشكل عاجل، داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، تحت إشراف الأمم المتحدة).

رحب غوتيريش أيضاً بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في المسار السياسي الشامل المتسند إلى قرار مجلس الأمن 2510 لسنة 2020 وما رشح من نتائج مؤتمر برلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية