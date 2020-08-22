ليبيا تسجل 7 وفيات و441 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

22 August, 2020

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ووفاة 7 حالات.

وأوضح المركز في بيان نشره اليوم، أنه استلم أمس الجمعة، 2562 عينة من عدة مختبرات.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2148 عينة سالبة، و414 عينة موجبة منها 353 حالة جديدة، و61 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 6 حالات للشفاء.

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إجمالي الإصابات : 10,121 والحالات النشطة : 8,888 والمتعافين : 1,053 والوفيات : 180 حالة.