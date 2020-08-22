توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا.. طرابلس أكثر من نصف العدد

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن أكثر من نصف عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا جرى تسجيله في العاصمة طرابلس، بواقع 232 حالة، منها خمسة أجانب.

أوضح المركز أنه سجل 414 حالة جديدة بفيروس كورونا، بعد فحص 2562 عينة استلمها أمس الجمعة، جاء منها 414 إيجابيا، و2148 سلبية. وتوزعت الحالات الإيجابية بين 353 حالة جديدة، و61 مخالطة، فيما جرى تسجيل ست حالات شفاء وسبع وفيات.

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة إلى، 232 في طرابلس، خمس منها أجانب، و14 في غريان، وحالة في الخمس، ومثلها في الزاوية الغرب، وثمان في القلعة، و31 في ظاهر الجبل.

وفي ترهونة سجلت حالتين، وفي جنزور ثلاث، وفي النواحي الأربعة 4 حالات، وفي زليتن 18/ وفي طبرق ثلاث، وفي بنغازي 43، والبريقة ثلاث، والمرج حالتين. وفي سبها سجلت 12 حالة إصابة، وخمس في الشاطئ، واثنتان في أوباري، و4 في بنت بية، وحالة في وادي عتبة، و25 في مصراتة.

وجرى تسجيل 6 حالات شفاء بواقع حالتين في زليتن ومثلهما في سبها وحالة في كل من طبرق والزواية المركزي، فيما سجلت سبع حالات وفاة، بواقع حالتين في بنغازي ومثلهما في سرت وحالة في كل من غريان والشاطئ وشعوة.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الحالات المصابة المصابة إلى 10 ألاف و121 حالة منذ وصول الفيروس إلى البلاد، منها 8 آلاف و888 حالة لا تزال نشطة، وألف و53 متعافيا، و180 حالة وفاة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا