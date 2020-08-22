“المركز الوطني”: تسجيل 414 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا” و7 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن تسجيل 414 حالة إصابة جديدة، و(7) حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي أصيبت منذ دخول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي إلى 10 آلاف و121 حالة.

وأوضح المركز الوطني في بيانه رقم 167، أن إجمالي عدد الحالات النشطة حتى الآن وصل إلى 8 آلاف و888 حالة، منها ألف و53 متعافيا، و180 حالة وفاة، مشيرا إلى شفاء (6) حالات، وأن نتائج العينات الإيجابية الجديدة جاءت بعد فحص 2562 حالة، ثبت سلبية 2148 منها.

وقال المركز إنه استلم أمس الجمعة 2562 عينة من عدة مختبرات هي: (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، بواقع 520 عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن 66 عينة – مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 20 عينة – مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية 1150 عينة – مختبر فرع المركز سبها 68 عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 122 عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة – مختبر فرع المركز الزاوية 47 عينة – مختبر مستشفى بنغازي الطبي 169 عينة).