الوطنية للنفط ترحب باستئناف الإنتاج وتشترط إخلاء جميع المنشآت من التواجد العسكري

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن ترحيبها بالبيانين الصادرين

عن رئيسيْ مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز

السراج بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيرادات البيع في حساب المصرف الليبي

الخارجي، حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة

إلى عودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الإشراف الحصري للمؤسسة.

واشترطت المؤسسة، في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”،

إخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها،

ولتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط.

يذكر أن صالح والسراج كانا قد أصدرا بيانيْن توافقا من خلالهما

على الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وضرورة استئناف إنتاج وتصدير

النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى

تسوية سياسية نهائية.

