الأتراك يسخرون من اكتشافات أردوغان ويصفونه بـ«سوبر هيرو»

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بالسخرية من البشرى التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، من مدينة إسطنبول، حيث زعم اكتشاف تركيا لأكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود، وفقا لصحيفة “تركيا آلام”.

وتداول رواد السوشيال ميديا في تركيا صورة ساخرة للرئيس التركي، مرتديًا زي البطل الأمريكي الخارق «سوبر مان»، قائلين إن ملصق أردوغان للانتخابات المقبلة سوف يأتي تحت شعار «لدينا غاز طبيعي محلي».

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن من مدينة إسطنبول، عن البشرى التي زعم أنه سيزفها إلى الأتراك، أمس الجمعة، مؤكدًا أن بلاده اكتشفت أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وزعم الرئيس التركي أن سفينة «فاتح» اكتشفت مخزون غاز يُقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود، زاعمًا أنه يستهدف تقديم الغاز ليستخدمه المواطنون الأتراك في عام 2023.

يُذكر أن الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، سيلين سايك بوك، قال أن اكتشاف الغاز الطبيعي لن يفيد الشعب التركي في شيء، بل إنه سيتسبب في رفع الفواتير، وذلك خلال حوار لها مع قناة «خلق تي في».