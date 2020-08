الحجرف يدعو كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بقرار وقف إطلاق النار

أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، السبت، عن ترحيب المجلس بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية .

ودعا الحجرف في بيان الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الصراع في ليبيا، حتى يتحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي .

وكانت حكومة الوفاق غير المعتمدة، أعلنت أمس الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

