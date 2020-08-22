الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»

بحصيلة تقترب من تسعة آلاف حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، منها أكثر من 160 حالة وفاة، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي، تواصل الأجهزة الرسمية في ليبيا مساعيها الرامية إلى التصدي للجائحة.

وخصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مستشفى مصراتة «للدرن والأمراض الصدرية» الواقع بمنطقة زريق، مركزاً لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا المستجد». وبحسب بيان للوزارة، جرى افتتاح المركز بعد انتهاء أعمال صيانته وتجهيزه بسعة 16 سرير عناية فائقة، كما تم تزويده بمصنع أكسجين طبي.

وقال مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية بوزارة الصحة، فوزي أونيس، إن وزارة الصحة تمكنت من إنشاء أكثر من 32 مركزاً لعلاج المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في مختلف المدن والمناطق، مشيراً إلى إن نسبة انجاز مشاريع انشاء مراكز العزل وصلت إلى 75%.

للاطلاع على العدد 248 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وبدوره، أعلن رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا» بالحكومة الموقتة، الفريق عبدالرازق الناظوري، إصدار تعليمات، الإثنين، للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة «بقفل المدن نهائياً» وعدم التنقل بينها من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وأرجع الناظوري في كلمة قصيرة بثتها قناة «ليبيا الحدث» السبب في زيادة عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاختلاط وتنظيم المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح والمآتم. وشدد الناظوري على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، منوهاً إلى منع إقامة المناسبات الاجتماعية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي سياق قريب، قرر عمداء المجالس البلدية في يفرن والقلعة والطاهر والعوينية تشكيل غرفة طبية للمنطقة لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد». جاء ذلك خلال اجتماع ضم رؤساء وأعضاء اللجان العليا لمكافحة الجائحة في تلك البلديات، وبمشاركة مدير مستشفى يفرن العام ومدير مستشفى القلعة القروي، حيث نوقشت كيفية التعاون بين البلديات، ووضع خطة عمل لمكافحة الوباء، حسب بيان بلدية يفرن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

واتفق المجتمعون على تفعيل مركز عزل موقت بشكل عاجل يشمل كل البلديات، واختيار مستشفى أم الجرسان القروي لذلك، والعمل على استقدام جهاز «PCR» للمنطقة، ودعم مستشفى يفرن العام من خلال توفير سيارات إسعاف بأطقمها، وتكون دعماً لقسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى طيلة أيام الأسبوع من كل بلدية.

وتقرر تفعيل البرنامج الأمني للمنطقة من خلال دعم مديرية أمن يفرن، ومخاطبة هيئة الأوقاف لتشكيل فريق يتولى برنامج الدفن للحالات المصابة، وإعلان حالة الطوارئ للعناصر الطبية؛ لتفعيل مركز العزل.

بدورها، أعلنت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، الدكتورة فتحية العريبي، الثلاثاء، نقل الحالات الحرجة من مستشفى الهواري العام إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، بحسب تصريح نشرته اللجنة الطبية الاستشارية عبر صفحتها على «فيسبوك». وقالت العريبي في تصريحها: «نظراً لوجود خلل في البنية التحتية بمستشفى الهواري، الأمر الذي دعا، وعلى وجه السرعة، إلى نقل الحالات الصعبة، الذين يحتاجون إلى تنفس صناعي، إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي».

وأضافت العريبي أن الحالات المتوسطة التي تحتاج إلى رعاية طبية، سيجري استقبالها في مستشفى الهواري العام.

من جهتها، قررت بلدية سرت، فرض حظر التجول لمدة 24 ساعة، داخل المدينة وضواحيها، يوم الإثنين، بناء على تعليمات من اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد». وجاء القرار بعد اكتشاف عدد من حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا».

واستثنى قرار البلدية، الصيدليات، ومحال المواد الغذائية، واللحوم، والمياه، في الفترة من السادسة صباحاً، وحتى الثانية عشرة ظهراً. وطالبت اللجنة، أجهزة الضبط بسحب ترخيص وإغلاق نشاط كل من يخالف القرار من أصحاب الأنشطة والمحال والأسواق التجارية.

وذكرت مصادر بلجنة الرصد والتقصي بالمدينة في تصريح إلى «الوسط»، أنه تم تسجيل ارتفاع في أعداد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس. وأطلق المجلس التسييري لبلدية سرت نداءً إلى العائلات الوافدة إلى المدينة، طالبهم فيها بزيارة فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».

للاطلاع على العدد 248 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأهاب المجلس بـ«كافة العائلات الوافدة لمدينة سرت من بلديات ومناطق أخرى بضرورة التوجه إلى فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، الكائن مقرها فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت بجوار نادي خليج سرت الرياضي بالفترتين الصباحية والمسائية لأخذ اختبارات سريعة وللاطمئنان على أحوالهم وصحتهم»، وفق ما نشرته صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

وأوضحت البلدية أنه بإمكان العائلات الوافدة الاتصال هاتفياً بالأرقام التالية لتلقي المساعدة المرجوة في عمليات الفحص الطبي: 0913797606 – 0925173850 – 0927014197 – 0915353257.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا