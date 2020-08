مرحبا بدعوة وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات.. غوتيريش يدعو إلى الانخراط بعملية سياسية بناءة

دعا الأمين

العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، أطراف النزاع في ليبيا للانخراط

بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن

رقم 2510.

وأعرب غوتيريش، عن

أمله أن تحترم قوات التابعة للجانبين دعوات وقف إطلاق النار فورا وأن تتم مراجعة

تنفيذها على الفور من قبل اللجنة العسكرية المشتركة بمساعدة الأمم المتحدة”. بحسب بيان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان ديوغاريك

ورحب غوتيريش،

بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط.

وكان رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، قد أصدر أمس الجمعة،

قرارا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا إلى أن تحقيق الوقف الفعلي

يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من

الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

كما أكد السراج

دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية

مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

من جانبه، أكد

رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي

تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، ليتحقق استرجاع

السيادة الوطنية الكاملة”.

