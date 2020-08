رحب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد مرسي، السبت، بتوصل الأطراف الليبية للاتفاق على وقف إطلاق النار والدعوة لانتخابات عامة في ليبيا في مارس القادم، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وصفا تلك الخطوة ب، ” الجيدة”.

و أشار مرسي إلى أن هناك تفاؤل حذر بعد هذا الإعلان وبعد قرار استئناف تصدير النفط من سرت وإيداع عائدات البيع في حساب خاص تابع للبنك المركزي الليبي لا يتم التصرف فيه إلا بعد التوصل لاتفاق سياسي في ليبيا”، معربا عن تخوفه من “المفاجآت التركية” .

ولفت مرسي إلى أن قرار نزع السلاح من سرت، في إطار هذه الصفقة يعد خطوة لها دلالاتها ومحاذيرها ومخاطرها المستقبلية خاصة إذا ما تعثرت جهود التسوية السياسية في ليبيا بفعل فاعل، معربا عن أسفة لعدم إعلان نزع سلاح في مصراتة “وحتي طرابلس التي تعج بالميليشيات المتطرفة.

The post بعد قرار وقف إطلاق النار في ليبيا .. مرسي : يعرب عن تخوفه من “المفاجآت التركية” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24