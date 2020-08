الدولية للهجرة:عودة 118 مهاجرا غانيا من ليبيا إلى بلادهم

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن أن 118 مهاجرًا غير قانوني

يحملون الجنسية الغانية ممن تقطعت بهم السبل في ليبيا بسبب قيود فيروس كورونا، قد استقلوا

رحلة إلى بلادهم من خلال أول حركة لبرنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة،

إثر تعليق مؤقت استمر خمسة أشهر.

وأوضحت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل

“فيس بوك” أنها قامت بفحص جميع المهاجرين طبياً قبل المغادرة وتلقوا معدات

الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين والمساعدة النفسية والاجتماعية،

مؤكدةً أنها ستواصل تقديم الدعم خلال فترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يومًا في غانا،

ثم ستواصل المساعدة في إعادة الإدماج.

