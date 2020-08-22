ليبيا الان

العقوري: ملتزمون بالعمل مع دول الجوار لعودة الاستقرار لليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن المجلس ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنية بالملف الليبي من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية .

وشدد العقوري على دعم مجلس النواب لعمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها على جميع المسارات لعودة الاستقرار إلى البلاد، مضيفاً أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والتوزيع العادل لثروات البلاد.

ولفت العقوري عن أهمية الجهود الدولية لدعم مجلس النواب من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون وحل المجموعات المسلحة وصولا إلى تنظيم الانتخابات التي سيختار فيها الشعب الليبي من يحكمه .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • يظهر ليبيا كلها عالم ضايعه و نصابين و محتالين و من النواب للوفاق للجيش للقبائل يا قلبي لا تحزن ….. ياريت تخليكم مع اشكالكم في الجوار التونسي و الجزايري و المغاربي و تبعدوا بسوء خلقكم و طباعكم عن مصر و ياريت القياده المصريه* تكون جريئه و ذات بعد نظر و تبطل تستعمل نظارة عمرها ما كانت مقاس مصر طلعوها من مدفن الزعيم الخالد * ، الاههم ، اللي كان من اسباب ضياع ليبيا في الاصل ….حسبنا الله و نعم الوكيل
    * “الذين ضل سعيهم في الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ،اولائك…”

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