العقوري: ملتزمون بالعمل مع دول الجوار لعودة الاستقرار لليبيا

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن المجلس ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنية بالملف الليبي من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية .

وشدد العقوري على دعم مجلس النواب لعمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها على جميع المسارات لعودة الاستقرار إلى البلاد، مضيفاً أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والتوزيع العادل لثروات البلاد.

ولفت العقوري عن أهمية الجهود الدولية لدعم مجلس النواب من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون وحل المجموعات المسلحة وصولا إلى تنظيم الانتخابات التي سيختار فيها الشعب الليبي من يحكمه .