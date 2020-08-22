الشاطر: بيانا السراج وعقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار عبارة عن فقاقيع في الهواء

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاريّ وعضو المؤتمر العام ممنذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إنّ التأييد لبياني رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اقتصر على رغبة إيقاف الحرب.

الشاطر لفت خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنّ إيقاف الحرب هو أمر يريده الجميع ولا يختلف عليه اثنان.

وأضاف: “لكنَّ البيانين يتضمّنان بنودًا من المستحيل الوصول لاتّفاق حولها، لذلك نقول أنّهما فقاقيع في الهواء و لا إرادة جديّة لتفاهم يساعد على بناء الدولة المدنيّة الديمقراطيّة”.

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