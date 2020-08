خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، عن تسجيل 30

ألف و355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي

أعداد الحالات المصابة إلى 3 ملايين و532 ألفا و330 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث أعداد الإصابات

والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر القائمة، حيث كانت جامعة

جونز هوبكنز الأمريكية، قالت أمس الجمعة، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا

داخل الولايات المتحدة بلغ 175204 أشخاص، موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس

داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 5 ملايين و615 ألفًا و998 حالة.

فيما سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا جديدًا في

حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا، وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، عن تسجيل

504 حالات وفاة و5928 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في المكسيك

إلى 549734 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 59610 حالات وفاة.

وأصبحت أمريكا اللاتينية من أكبر بؤر انتشار كورونا في العالم

في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها حاجز الـ 5 ملايين حالة.

