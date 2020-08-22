معلّقًا على إعلان وقف إطلاق النار.. بوريل: الليبيون يستحقون حلًّا سياسيًا يؤمّن عودة الاستقرار والسلام

ليبيا – وصف الممثّل الأعلى للأمن والسياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إعلان كلٍّ من المجلس الرئاسي ومجلس النواب عن وقف إطلاق النار الشامل وتنظيم انتخابات بالخطوة “المهمّة والإيجابية”.

بوريل أشار في تغريدة له وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية إلى أهمية الإعلانين من ناحية أنهما يؤكّدان عزم الطرفين على العودة إلى العمليّة السياسيّة، مؤكدًا على أنّه من الحاسم الآن أن تتمسّك الأطراف ببياناتها.

وأعاد بوريل التشديد على أنّ الليبيين يستحقون حلًّا سياسيًا يؤمّن عودة الاستقرار والسلام لبلادهم.

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