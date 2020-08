بعد قرار وقف إطلاق النار .. الشهاوي يشدد على ضرورة خروج المرتزقة وتفكيك الميلشيات ووقف التدخل الخارجى في ليبيا

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، السبت، إن البيان الصادر عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وما تلاه من بيان صادر عن مجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية، والدعوه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق كافة الأطراف الليبية، “خطوه شجاعة”، معربا عن أمله في أن يؤدى ذلك إلى توحيد الصف الليبى ووقف إطلاق النار وخروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وإيقاف التدخل الأجنبي .

ودعا الشهاوي في تصريحات صحفية إلى أن تكون هذه الخطوة تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، و أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

وأشار الـشهاوي إلى أن البيان لقي ترحيبا أمميا واسعا، و”عبرت مصر أيضا عن ترحيبها بتلك الخطوه المهمة لإعادة الاستقرار فى ليبيا”، مشددا على أنه “بدون خروج المرتزقة وتفكيك الميلشيات ووقف التدخل الخارجى سيعتبر هذا البيان مناورة من “الوفاق” وداعميها الأتراك لكسب الوقت والتمهيد للسيطرة على المجلس الرئاسى والبرلمان الجديد لقطع الطريق على فكرة الخلاف السياسى الداخلى فى ليبيا.

وأكد الشهاوي أنه من الضروري أن تخضع انتخابات مارس المقبل لإشراف أممى إفريقى ومراقبة دولية وهنا يكون الرهان الحقيقى على الشعب الليبى”.

