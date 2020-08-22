هذا ما قاله معيتيق بشأن وقف إطلاق النار

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن شكره للدول التي لم تبخل بدعم ليبيا للوصول لإعلان وقف إطلاق النار وإعادة تصدير النفط قريبا.

وقال معيتيق “عانت ليبيا والليبيين من شدائد الحرب على أرضهم والتي أعاقت عودة اللحمة وتحقيق وحدة البلاد، ناهيك عن الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي زادت من آلام المواطنين” مضيفا “طالما دعوت في الماضي وعملت بجهد لحقن الدماء والتوصل إلى حلول سلمية لفض النزاعات في سرت وغيرها، ولا يسعني اليوم إلا أن أتوجه بالشكر إلى الدول الصديقة والتي لم تبخل يوماً بدعمها لدولتنا للوصول اليوم إلى إعلان وقف إطلاق النار في كافة المحاور وإعادة تصدير النفط قريباً لتأمين الدخل اللازم لتلبية كافة احتياجات المواطنين الضرورية في هذه المرحلة الدقيقة”.

وكان مجلس النواب، دعا إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة مؤكدا أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط”، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقفا للنار في كامل الأراضي الليبية قائلا إن “وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح”.