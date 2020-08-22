ليبيا الان

هذا ما قاله معيتيق بشأن وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن شكره للدول التي لم تبخل بدعم ليبيا للوصول لإعلان وقف إطلاق النار وإعادة تصدير النفط قريبا.

وقال معيتيق “عانت ليبيا والليبيين من شدائد الحرب على أرضهم والتي أعاقت عودة اللحمة وتحقيق وحدة البلاد، ناهيك عن الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي زادت من آلام المواطنين” مضيفا “طالما دعوت في الماضي وعملت بجهد لحقن الدماء والتوصل إلى حلول سلمية لفض النزاعات في سرت وغيرها، ولا يسعني اليوم إلا أن أتوجه بالشكر إلى الدول الصديقة والتي لم تبخل يوماً بدعمها لدولتنا للوصول اليوم إلى إعلان وقف إطلاق النار في كافة المحاور وإعادة تصدير النفط قريباً لتأمين الدخل اللازم لتلبية كافة احتياجات المواطنين الضرورية في هذه المرحلة الدقيقة”.

وكان مجلس النواب، دعا إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة مؤكدا أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط”، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقفا للنار في كامل الأراضي الليبية قائلا إن “وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • عودة اللحمة والشحمة –
    يا معيتيق ما تصكرش رأسك – وسلم اليهود الي تهربوا فيهم انت والقرد باش اغا عبر الزوارق البحر لإيطاليا ومالطا – وجماعتك الأجانب الي جايين من زوارة شدوهم التريس الحقانيبن الليبيين في سياراتهم وصكرولهم عيونهم بالقطران . وفي الي معلقينهم على بعض الجسور كتعبير للرفض . وكان الله ويبقى وجه الله – من غير تتطويل كلام – سلم المطلوبين بالتي هي احسن وما تخليش نفسك زي غيرك – ونا تفكرش في موضوع ثاني غير تسليم المطلوبين في الادارات والجمارك .

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  • احد الاعلاميين الإذاعة المحلية الليبية سيبث على القناة المحلية في برنامج خاص اسمه ” الكباءر وأضرارها ” وضيوف الحلقة أشخاص ذكور وإناث منهم ابناء النواب وشرطة مزيفة وعسكريين مزيفين وأجانب – مقطوعي الايدي والارجل – بإخفاء الوجه على عديم الكاميرةً- واعترافهم لجرائمهم وتزويرهم وتحذيرهم المجتمع الليبي والوافدين الأجانب – بعدم فعل اي شيء او اي تخريب او سرقة او اي ظواهر شاذة تمس العاصمة طرابلس الليبية .
    وسيتم بثه قريبا عالقناك المحلية الليبية .

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