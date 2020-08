أكد الأمين

العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، أن النزاع المستمر في ليبيا يهيئ فرصا

جديدة لتنظيم القاعدة الإرهابي لتوسيع

نطاق أنشطته

