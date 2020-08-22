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طقس معتدل في أغلب مناطق شمال ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد أغلب مناطق الشمال الليبي طقسا معتدلا خلال الأسبوع القادم، وتتراجع درجات الحرارة بحيث تكون بين 28 إلى 32 درجة مئوية.

وبحسب ما ذكرته جمعية رؤية في منشور على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، فإن هذا الاعتدال سيبدأ من مساء يوم الأحد ويستمر طيلة أيام الأسبوع .

وسبق أن أعلنت الجمعية عن ارتفاع طفيف يطرأ على أمواج السواحل الغربية يومي الخميس والجمعة، ويستوجب توخي الحيطة والحذر من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة الأنشطة البحرية.

وحول الخليج وسهل بنغازي، قالت رؤية أن البحر لن يكون مثالياً ويلزم الحذر أكثر، فيما ترتفع الأمواج على سواحل الجبل الأخضر والبطنان إلى أكثر من متر، ما يعني أنها غير ملائمة للأنشطة البحرية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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