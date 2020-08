قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إنه

في الوقت الذي كان يطبع فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز

السراج، بيان وقف إطلاق النار، وتحديدًا في الثامنة من صباح أمس الجمعة، كانت طائراتا

الشحن العسكريتان التركيتان إيرباص A300 ولوكهيد C130 تفرغان حمولتهما من الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة في مصراتة والوطية.

ووجه شلوف، من خلال تدوينة على موقع التواصل “فيسبوك”،

حديثه لمتابعي الوضع الليبي بالقول: “ولكم الحكم إن كان البيان خارج من صاحب قرار

أو مجرد حبر على ورق”.

يذكر أنه كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز

السراج، قد أصدر أمس الجمعة، قرارًا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، مؤكدًا أنه

وجه تعليماته بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

The post شلوف: في نفس توقيت توقيع السراج بوقف إطلاق النار تم إفراغ شحنات عسكرية تركية بمصراتة والوطية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24